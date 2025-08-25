Ричмонд
Хабиб считает, что у Топурии нет шансов против Царукяна: «Арман сейчас лучший легковес. 80 на 20 — в его пользу»

"Не вижу шансов у Топурии против Царукяна. Арман слишком дистанционно дерется. Хорошо держит расстояние с ударниками, ногами лучше работает. У него уже есть материал, который он может изучить для подготовки к Илие.

Источник: Спортс"

"Не вижу шансов у Топурии против Царукяна. Арман слишком дистанционно дерется. Хорошо держит расстояние с ударниками, ногами лучше работает. У него уже есть материал, который он может изучить для подготовки к Илие. Три года назад, возможно, он бы сильнее его опасался. Но сейчас уже видно, чего ждать от Топурии.

Считаю, что сейчас лучший легковес — это Арман Царукян. Если без Ислама Махачева. Арман выиграет за счет MMA стиля, это не вольная борьба. Он может повалить, у него хорошие локти в партере. Хорошо заходят. Может бороться, спину забирать. В опасную дистанцию с Топурией он не зайдет. Были бои, можно изучить. 80 на 20 — вижу фаворитом Царукяна. Его борьба, прессинг, габариты — все надо учитывать. Арман выше почти на 10 см", — сказал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Махачев заинтересован в поединке с Топурией: «Есть с Илией какая-то интрига. Может, получится сделать какой-то супербой. Посмотрим по весу».

Оливейра — о поединке Топурии и Царукяна: «Будет адский бой. Но, честно говоря, у Илии больше шансов на победу».

Узнать больше по теме
MMA: как бои без правил стали видом спорта, за которым теперь следит весь мир
Смешанные единоборства, или MMA, — один из самых динамично развивающихся видов спорта в мире. Сочетание различных боевых искусств, зрелищность поединков и высокий уровень подготовки бойцов делают его популярным среди миллионов фанатов.
Читать дальше