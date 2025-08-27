Любительский бокс не умрёт никогда. Но ему нужны большие перемены

В первую очередь это, конечно, судейство. Размытые критерии оценок и абсурдные решения — это обычное дело практически для любого крупного турнира. На последней Олимпиаде, помимо скандалов имени Иман Хелиф и Линь Юйтин, были ещё и судейские ошибки. Например, сборная Казахстана подавала протест на работу, однако всё в итоге вылилось в то, что в МОК, где занимались организацией соревнований и подбором судей, заявили, что больше не будут брать на себя такую ответственность. А действующий абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Александр Усик, презентуя свою инициативу Ready to Fight, тоже говорил о чистоте бокса: «Я должен изменить мир этого спорта. Бокс должен измениться, количество коррупционных схем в боксе должно уменьшиться. Мировой любительский бокс… Команда Ready To Fight приложит все усилия, чтобы бокс состоялся в Лос-Анджелесе [на Олимпийских играх 2028 года]. Моя задача-максимум — сделать олимпийский бокс чистым. У моей команды есть рецепт на этот счёт. Если МОК захочет сотрудничать, мы примем участие, чтобы помочь им. Наша задача только в этом. Мы работаем на бокс. Хотим создать прозрачную систему жеребьёвки и судейства, чтобы вернуть доверие к любительскому боксу и Олимпийским играм».