Ислам Махачев и Джек Делла Маддалена подерутся за титул в полусреднем весе на UFC 322

Ранее Махачев оставил пояс в легком весе и поднялся в полусредний дивизион. В случае победы он станет первым чемпионом из России, который брал титул UFC сразу в двух весовых.
Джек Делла Маддалена проведет первую защиту пояса, который он завоевал в бою против Белала Мухаммада.
