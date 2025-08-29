Ричмонд
Ислам Махачев и Джек Делла Маддалена подерутся за титул в полусреднем весе на UFC 322

Турнир пройдет в Нью-Йорке 16 ноября.

Календарь боев MMA и все о бойцах

Ранее Махачев оставил пояс в легком весе и поднялся в полусредний дивизион. В случае победы он станет первым чемпионом из России, который брал титул UFC сразу в двух весовых.

Джек Делла Маддалена проведет первую защиту пояса, который он завоевал в бою против Белала Мухаммада.

