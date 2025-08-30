Стерлинг — о поражении Евлоеву: «Я был в лучшей форме. У меня нет претензий — только ощущение, что я выиграл или, как минимум, заслужил ничью»

«Я проиграл Евлоеву, будучи в лучшей форме. У меня нет претензий — только ощущение, что я выиграл или, как минимум, заслужил ничью. Есть большая разница. Иначе мне было бы все равно. Жизнь заключается в том, чтобы делать все возможное. Если ты не можешь уважать это, то ты не мужчина, за которым стоит следовать», — написал в соцсетях экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг.