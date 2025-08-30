Ричмонд
Стерлинг — о поражении Евлоеву: «Я был в лучшей форме. У меня нет претензий — только ощущение, что я выиграл или, как минимум, заслужил ничью»

"Я проиграл Евлоеву, будучи в лучшей форме. У меня нет претензий — только ощущение, что я выиграл или, как минимум, заслужил ничью. Есть большая разница. Иначе мне было бы все равно. Жизнь заключается в том, чтобы делать все возможное.

«Я проиграл Евлоеву, будучи в лучшей форме. У меня нет претензий — только ощущение, что я выиграл или, как минимум, заслужил ничью. Есть большая разница. Иначе мне было бы все равно. Жизнь заключается в том, чтобы делать все возможное. Если ты не можешь уважать это, то ты не мужчина, за которым стоит следовать», — написал в соцсетях экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг.

Напомним, Евлоев победил Стерлинга единогласным решением судей на UFC 310. Мовсар провел в поединке 136 успешных ударов. У Алджамейна — 45.

Алджамейн Стерлинг вошел в топ-5 рейтинга полулегкого веса UFC.

Стерлинг — фанату в соцсетях: «Если вы думаете, что Мовсар нанес мне 100 ударов за три раунда, то вы пьяный или просто хейтер».