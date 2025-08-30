WBO потребовала от Усика информацию о травме после видео с танцами

Всемирная боксерская организация (WBO) потребовала от украинца Александра Усика пройти медицинское обследование и предоставить справку о состоянии здоровья после появления в его соцсетях видео с танцами. Об этом сообщает BoxingScene.
В середине августа Усик обратился в WBO по поводу отсрочки переговоров об обязательной защите чемпионского титула против новозеландца Джозефа Паркера. Основанием для обращения стало повреждение спины украинца. Несколько дней назад в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) Усика появилось видео, на котором боксер танцует с Надей Дорофеевой, прыгает, размахивает руками и вращается во время выступления певицы.
WBO обязала украинца предоставить медицинскую справку с результатами нового обследования и требует, чтобы оно было проведено до 1 сентября. В письме представителя WBO Усику говорится, что «медицинское обследование должно быть детальным и тщательным и должно засвидетельствовать текущее состояние здоровья украинца, прогноз, предполагаемые сроки восстановления и другие подтверждающие медицинские данные».
Усик 20 июля победил британца Даниэля Дюбуа в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. 38-летний украинец Усик отобрал у Дюбуа чемпионский титул по версии Международной боксерской федерации (IBF) и сохранил свои пояса по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и WBO.
В конце июля WBO обязала Усика начать переговоры о поединке с обязательным претендентом Паркером, дав на это 30 дней. После этого команда Усика запросила 90-дневную отсрочку.