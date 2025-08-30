WBO потребовала от Усика информацию о травме после видео с танцами

В середине августа Усик обратился в WBO по поводу отсрочки переговоров об обязательной защите чемпионского титула против новозеландца Джозефа Паркера. Основанием для обращения стало повреждение спины украинца. Несколько дней назад в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) Усика появилось видео, на котором боксер танцует с Надей Дорофеевой, прыгает, размахивает руками и вращается во время выступления певицы.