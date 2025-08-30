Ричмонд
Рой Джонс назвал самого опасного противника для Усика: «Единственный, кто может стать проблемой»

Легендарный боксер Рой Джонс-младший высказал мнение о том, кто является самым опасным оппонентом для Александра Усика.

Источник: Getty Images

Ранее Усик стал абсолютным чемпионом в супертяжелом весе благодаря победе над Дэниелом Дюбуа. После этого в WBO назначили Джозефа Паркера следующим претендентом на поединок против Усика.

«Прямо сейчас вряд ли кто-то сможет побить Усика. Если кому-то это и по силам, то это Паркеру. Мне кажется, это единственный тяжеловес, который может стать проблемой для Усика. Паркер обладает нужными навыками, у него быстрые руки, плюс он перемещается по рингу не как тяжеловес. И мне нравится его тренер — Энди Ли разбирается в боксе получше многих», — сказал Джонс в интервью The Ring.