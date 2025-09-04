Ричмонд
«Западные страны пытаются любыми способами навредить России. С помощью геополитики, спорта». Монсон про отсутствие Сафонова в списке вызванных в сборные игроков «ПСЖ»

Бывший боец UFC прокомментировал решение «ПСЖ» не включать Матвея Сафонова в список футболистов, вызванных в свои сборные.

Источник: Спортс"

«Это дискриминация. Эти западные страны — Англия, Франция, США, Германия — пытаются любыми способами навредить России. Они делают это с помощью геополитики, спорта. Хотят нанести вред любыми способами», — сказал депутат парламента Башкортостана.