«На это тяжело смотреть»: старик Майк Тайсон ввязался в новый «супербой»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон у себя в соцсетях объявил о громком поединке против бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мэйуэзера-младшего. Места проведения и даты противостояния пока нет, однако, по словам 59-летнего американца, встреча с 48-летним соотечественником должна пройти в следующем году.
РИА Новости Спорт отвечает на пять главных вопросов по хайповой, но все же странной афише с двумя прославленными ветеранами спорта.
Зачем все это?
Да, это великие имена, известные даже далеким от спорта людям. Но имена эти из далекого прошлого, и сейчас американцы даже близко не находятся на былом уровне. Возраст есть возраст, а износ организма, особенно в боевых видах спорта, дает о себе знать еще сильнее… Но такие бои — лакомый кусочек для платформ, которые выкупят права на событие. Да и боксеры не останутся в обиде. За последний поединок против Джейка Пола Тайсон, по информации СМИ, заработал около 20 миллионов долларов, а блогер-боксер — не менее 40 миллионов.
Ну, а американская аудитория потребляла и не такой сомнительный контент. Поэтому стадион точно забьется до отказа, а количество проданных платных трансляций (Р4Р), если такая систему вообще задействуют, будет соответствующим.
Каким был ноябрьский бой с блогером?
Однозначно, выставочным. Джейк не форсировал события, не шел резво атаковать, а если и попадал, то не добивал именитого оппонента. Не говорим про сценарий — в противном случае это могло бы ударить по букмекерам. Лишь предполагаем, что с обоими спортсменами было обговорено, что им надо и что не надо делать в ринге.
Но, что важнее, даже при таких условиях Майк Тайсон был все равно плох.
После поединка расстроенных было не пересчитать. Среди них нашлось место и «величайшему бойцу UFC всех времен» Джону Джонсу:
«Было тяжело видеть Тайсона таким старым. Рой Джонс-младший говорил: “Эти ноги не работают”. На это было действительно тяжело смотреть. Он заставил людей поверить в него благодаря видео с крутыми нарезками с тренировок, показывая свое телосложение. Однако я очень уважаю Тайсона за то, что он пришел туда, это круто. Уверен, ему хорошо заплатили. Кроме того, он дал многим болельщикам то, чего они хотели: они увидели вживую, как он выступает. И только за это я благодарен ему». (Middle Easy).
Нас ждет то же самое?
Однозначно, подобие реслинга. В противном случае возрастной, но все еще находящийся в неплохих кондициях Мэйуэзер отправит легендарного Тайсона либо в кому, либо на тот свет. Чтобы избежать подобных финалов, организаторы дадут звездам «правильные» рекомендации — бой, по логике, продлится всю дистанцию и закончится овациями обоим участникам главного события вечера.
Да и вообще, как этот бой будет согласован атлетической комиссией, учитывая колоссальную разницу в весе? Напомним, что Тайсон дрался в «тяжах», а Флойд не поднимался выше первой средней весовой категории.
Что можно сказать о Мэйуэзере?
Флойд остается верен себе. С 2017 года, когда он избил в Лас-Вегасе Конора Макгрегора, боксер продолжает принимать участие в выставочных боях. Где нет никаких рисков, зато есть большие деньги. Его за это, несомненно, критикуют болельщики, однако сам Мэйуэзер уже давным-давно всё всем объяснил.
- Его философия — никогда не прекращать получать кэш.
- Валюта никогда не будет ниже наследия.
Впрочем, американец утверждает, что и без сомнительных боев ему по силам прожить замечательную жизнь. И что никаких финансовых проблем у одного из самых высокооплачиваемых спортсменов в истории и близко нет.
А состоится ли вообще бой?
Давайте не загадывать. Если за Флойда переживаний нет, то вот про Железного Майка мы такого сказать не можем… Ведь бой против Пола должен был пройти на несколько месяцев раньше, однако в мае 2024 года Тайсону стало плохо в самолете по пути из Майами в Лос-Анджелес. На помощь пришли врачи — у боксера начались тошнота и головокружение из-за обострения язвы за 30 минут до приземления.
И вот что написал Майк после поединка, будто уверяя болельщиков в правильности своего решения:
«Это тот случай, когда ты проиграл, но все равно чувствуешь себя победителем. Я благодарен за бой и не жалею, что вышел на ринг в последний раз. В июне я чуть не умер. Мне сделали восемь переливаний крови. Потерял половину своей крови и более 11 кг веса в больнице. Мне пришлось бороться, чтобы выздороветь, и я победил. Мои дети увидели, как я провел восемь раундов с талантливым бойцом вдвое моложе меня перед переполненным стадионом. Это опыт, о котором не вправе просить ни один мужчина. Спасибо».
Уверены, что аналогичный пост легенда выкатит и после встречи с Мэйуэзером.
Автор: Иван Орехов