«На это тяжело смотреть»: старик Майк Тайсон ввязался в новый «супербой»

Да, это великие имена, известные даже далеким от спорта людям. Но имена эти из далекого прошлого, и сейчас американцы даже близко не находятся на былом уровне. Возраст есть возраст, а износ организма, особенно в боевых видах спорта, дает о себе знать еще сильнее… Но такие бои — лакомый кусочек для платформ, которые выкупят права на событие. Да и боксеры не останутся в обиде. За последний поединок против Джейка Пола Тайсон, по информации СМИ, заработал около 20 миллионов долларов, а блогер-боксер — не менее 40 миллионов.