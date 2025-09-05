Король «голый» или нет? Разбираемся в технических навыках звёздного Канело

Ещё один важный момент. Сауль — невероятно универсальный боец, который гибко подстраивается под любого соперника. И славится умением ломать чужие стили. Например, так был повержен Хайме Мунгия. Соотечественник Канело по карьере старался работать с дистанции. Но Альварес этого не позволил, действовал просто шикарно в плане перемещения в ринге. И мгновенно сокращал дистанцию, лишив Мунгию главного оружия. Поэтому и теперь намерен поставить Кроуфорда в тупик именно за счёт того, что попросту не позволит американцу продемонстрировать свои лучшие качества. Альваресу смогли навязать свою игру всего лишь два человека — Флойд Мейвезер и Дмитрий Бивол. Оба — личности невероятного масштаба. Предстоящий поединок станет классной проверкой и для Теренса. У него есть шанс доказать, что он действительно является одним из «небожителей» боксёрского мира.