Рой Джонс получил золотую медаль спустя 35 лет после «ограбления» в финале Олимпиады

Джонс на Олимпиаде в Сеуле выступал в категории до 71 кг и стал серебряным призером. Перед этим Джонс также становился бронзовым призером на Играх доброй воли в Москве в 1986 году. После перехода в профессионалы Джонс провел 76 боев и одержал 66 побед.