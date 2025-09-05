Рой Джонс получил золотую медаль спустя 35 лет после «ограбления» в финале Олимпиады

Американский спортсмен сообщил, что еще два года назад встретился с Пак Си Хуном. Именно этот экс-боксер из Южной Кореи стал чемпионом Игр-1988 благодаря спорному решению судей.
Спустя 35 лет Пак Си Хун отдал Джонсу свою награду, чем довел Джонса до слез.
Джонс на Олимпиаде в Сеуле выступал в категории до 71 кг и стал серебряным призером. Перед этим Джонс также становился бронзовым призером на Играх доброй воли в Москве в 1986 году. После перехода в профессионалы Джонс провел 76 боев и одержал 66 побед.