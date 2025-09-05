Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неожиданным исходом обернулся бой Жанкоша Турарова в Алматы

Казахстанский профи Жанкош Тураров (29−0, 20 КО) отметился неоднозначной победой на вечере бокса в Алматы, передают Vesti.kz.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Кадр из трансляции

В бою первого полусреднего веса он встречался против филиппинца Али Канеги (12−3−1, 8 КО). Поединок был рассчитан на десять раундов и мог завершиться в стартовом отрезке, когда Тураров потряс своего оппонента. Однако Жанкош не стал форсировать события, и к удивлению болельщиков растянул встречу аж до десятого раунда, выиграв лишь судейским решением. При этом в заключительном раунде Канега с трудом достоял до финального гонга.

Очевидно, что Тураров намеренно растянул бой на всю дистанцию, несмотря на ожидания фанатов увидеть привычный нокаут.

Как бы то ни было, Тураров по-прежнему остаётся непобеждённым, записав на свой счёт 29-ю победу в карьере. Канега потерпел третье поражение при 12 победах и одной ничьей.

Напомним, что в других боях ивента казахстанец Фарух Тохтасынов (3−0, 2 КО) за два раунда выиграл бой у представителя Узбекистана, а Балауса Муздиман (9−0, 7 КО) финишировала свою соперницу в четвёртом раунде.

Главным событием вечера станет поединок во втором среднем весе между казахстанцем Али Ахмедовым (23−2, 17 КО) и Джозефом Майгвисием из Танзании (14−4, 10 КО).