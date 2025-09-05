Неожиданным исходом обернулся бой Жанкоша Турарова в Алматы

В бою первого полусреднего веса он встречался против филиппинца Али Канеги (12−3−1, 8 КО). Поединок был рассчитан на десять раундов и мог завершиться в стартовом отрезке, когда Тураров потряс своего оппонента. Однако Жанкош не стал форсировать события, и к удивлению болельщиков растянул встречу аж до десятого раунда, выиграв лишь судейским решением. При этом в заключительном раунде Канега с трудом достоял до финального гонга.