Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Судьи решили судьбу боя Али Ахмедова на вечере бокса в Алматы

В Алматы прошёл вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок во втором среднем весе между казахстанцем Али Ахмедовым (24−2, 17 КО) и Джозефом Майгвисием из Танзании (14−5, 10 КО).

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Кадр из трансляции

Бой продлился все десять раундов и завершился победой Ахмедова судейским решением.

Для Ахмедова это 24-я победа в профи при двух поражениях. Майгвисия потерпел пятое поражение, имея на своём счету 14 побед.