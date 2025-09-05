Судьи решили судьбу боя Али Ахмедова на вечере бокса в Алматы

Бой продлился все десять раундов и завершился победой Ахмедова судейским решением.
Для Ахмедова это 24-я победа в профи при двух поражениях. Майгвисия потерпел пятое поражение, имея на своём счету 14 побед.
В Алматы прошёл вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок во втором среднем весе между казахстанцем Али Ахмедовым (24−2, 17 КО) и Джозефом Майгвисием из Танзании (14−5, 10 КО).
Бой продлился все десять раундов и завершился победой Ахмедова судейским решением.
Для Ахмедова это 24-я победа в профи при двух поражениях. Майгвисия потерпел пятое поражение, имея на своём счету 14 побед.