Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В WBO вынесли вердикт по ситуации с Усиком

Руководство Всемирной боксёрской организации (WBO) приняло решение предоставить отсрочку непобеждённому 38-летнему абсолютному чемпиону мира по боксу украинцу Александру Усику. Об этом информирует пресс-служба WBO.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Reuters

Согласно официальной информации, Усику дали 90 дней на продление переговоров об обязательной защите (отсчёт пошёл с 9 августа 2025 года. — Прим. «Чемпионата»). А временный чемпион мира по версии WBO в супертяжёлом весе Джозеф Паркер сможет провести добровольный бой в этот период. После того как Паркер проведёт свой поединок, Усик будет обязан встретиться с победителем, не уклоняясь от встречи.

Напомним, в WBO накануне начали разбирательство в отношении Усика после того, как в социальных сетях появилось видео, где украинский атлет танцует. От Александра потребовали предоставить обновлённый медицинский отчёт, поскольку ранее сам Усик настаивал на предоставлении ему отсрочки для проведения переговоров о поединке ввиду проблем со спиной.