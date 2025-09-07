Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стрикленд — о Борральо: «Он идиот. Дважды делал вес, имея назначенный бой»

"Кайо — мой приятель. Но он идиот. Он тренировался с нами, но оказался беспомощен.

Календарь боев MMA и все о бойцах

Не так давно я спросил, что он делает. Кайо ответил: «Я сбрасываю вес, потому что буду запасным».

Значит, ты отказываешься от четырех недель лагеря, чтобы дважды сделать вес, в то время как у тебя назначен бой? Кто бы ни сказал тебе это, пожалуйста, ударь его", — написал в соцсетях экс-чемпион UFC Шон Стрикленд.

Напомним, Борральо был запасным бойцом титульного поединка Хамзата Чимаева и Дрикуса дю Плесси.

Минувшей ночью Кайо проиграл единогласным решением Нассурдину Имавову.

Стрикленд — о дисквалификации: «Курсы по управлению гневом, ждите меня!».

Стрикленд — о сыне Рэмпейджа: «Он не должен попасть в тюрьму. Если бы я провел в тюрьме пять лет, точно бы кого-нибудь убил».

Узнать больше по теме
Биография Дрикуса Дю Плесси: карьера и личная жизнь бойца UFC
Мир ММА наполнен яркими бойцами. Но чаще всего у каждого из них есть свой определяющий стиль боя и коронные приемы. Пример действующего чемпиона UFC в среднем весе Дрикуса Дю Плесси уникален в этом смысле. Спортсмен запомнился многим именно своей универсальностью и адаптивностью. Биография бойца — в нашем материале.
Читать дальше