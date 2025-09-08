Камбэком обернулся бой Казахстана на историческом ЧМ по боксу

В весовой категории до 60 килограммов ему противостоял француз Уго Грау.
Первый раунд получился «близким» на записках судей — 3:2 в пользу представителя Франции. Вторую трёхминутку с идентичным счётом отдали уже казахстанскому спортсмену. Таким образом судьба поединка решалась в последнем, третьем, отрезке встречи, победителем которого стал Зейнуллинов, пробившийся в следующий этап турнира. Грау, в свою очередь, покидает соревнования.
Ранее сегодня, 7 сентября, на чемпионате мира честь Казахстана отстаивали ещё четыре боксёра: Махмуд Сабырхан одержал уверенную победу над мексиканцем Брайаном Ортисом, Нурбек Орлабай без шансов для соперника разобрался с украинцем Матвеем Ражбой, Карина Ибрагимова сломила сопротивление англичанки Элизы Глинн, а Наталья Богданова уверенно разгромила индийскую спортсменку Чану Санамачу Тхокчом.
Напомним, что текущий чемпионат мира впервые проходит под эгидой World Boxing. Турнир стартовал 4 сентября в Ливерпуле и завершится 14-го числа.