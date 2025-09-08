Легендарный Рой Джонс ответил на вопрос о том, кто может победить Усика

«Я не вижу сейчас никого, кто мог бы его победить. Но самым вероятным соперником выглядит Джозеф Паркер. Это единственный бой, который может стать определённым вызовом, ведь Паркер имеет боксёрские навыки, скорость рук, умеет двигаться, как более лёгкий боец, да ещё работает с тренером Энди Ли, который хорошо знает своё дело», — приводит слова Джонса The Ring.