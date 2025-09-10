Дана Уайт: «В 2026-м начну боксерский проект — что-то похожее на серию претендентов. Буду растить звезд»

Я буду растить звезд, устраивать отличные бои, а затем эти парни прокачаются и начнут выступать у Турки Аль эш-Шейха", — сказал президент UFC Дана Уайт.
Претендентская серия Даны Уайта — регулярные соревнования UFC, созданные в 2017 году для поиска новых талантов в MMA. В них участвовали многие будущие звезды промоушена, в числе которых Алекс Перейра, Бо Никал, Джек Делла Маддалена, Жаилтон Алмейда, Шон О’Мэлли и другие.
Уайт — о разнице в доходах бойцов UFC и боксеров: «У нас деньги распределяются по всей группе бойцов. Ты ешь то, что убиваешь».
Каким будет турнир UFC в Белом доме? Организатор — дочь Трампа, взвешивание — у мемориала Линкольна.