Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Шлеменко показал вес 84,1 кг перед боем, Владислав Ковалев — 84,25 кг

Александр Шлеменко и Владислав «Белаз» Ковалев прошли взвешивание перед титульным боем RCC в среднем весе. Шлеменко показал вес 84,1 кг, Ковалев — 84,25 кг.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

Первый бой между Ковалевым и Шлеменко возглавил турнир RCC 22 31 мая на УГМК-Арене в Екатеринбурге. Ковалев победил раздельным решением судей. Реванш состоится 12 сентября.

Влад Ковалев: «В реванше со Шлеменко вы увидите, что в первом бою я еще не доработал».

Узнать больше по теме
Биография Александра Шлеменко: карьера и личная жизнь бойца RCC
Александр Шлеменко — один из самых уважаемых бойцов смешанного стиля из России. Спортсмен участвует в боях уже более 20 лет. За это время он сменил несколько промоушенов, и в каждом оставлял о себе хорошее впечатление. Где-то даже брал пояс чемпиона. Где именно — расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше