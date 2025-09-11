Александр Шлеменко показал вес 84,1 кг перед боем, Владислав Ковалев — 84,25 кг

Узнать больше по теме

Биография Александра Шлеменко: карьера и личная жизнь бойца RCC

Александр Шлеменко — один из самых уважаемых бойцов смешанного стиля из России. Спортсмен участвует в боях уже более 20 лет. За это время он сменил несколько промоушенов, и в каждом оставлял о себе хорошее впечатление. Где-то даже брал пояс чемпиона. Где именно — расскажем в биографии спортсмена.