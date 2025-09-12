Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чемпион Европы по боксу убит в Омске

Чемпион Европы по боксу Ловари Михайленко был убит в Омске, тело спортсмена с огнестрельным ранением в голову было обнаружено в его квартире. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: РИА "Новости"

По информации канала, в гости к 31-летнему спортсмену пришел 23-летний мужчина. Между ними завязался конфликт, в ходе которого, как указано, гость взял ТТ (советский самозарядный пистолет Тульский Токарева, разработанный в 1930 году Федором Токаревым) и выстрелил боксеру в голову. После этого мужчина покинул квартиру и уехал из города.

Сотрудники правоохранительных органов уже задержали подозреваемого — в Новосибирской области — и предъявили ему обвинение в убийстве.

В 2008 году Михайленко стал победителем первенства Европы среди юношей. В финале российский боксер сражался с представителем Украины Беюкши Мамедовым. Российскому боксеру в третьем раунде была присуждена победа за явным преимуществом. В 2009 году Михайленко завоевал серебряную медаль на первенстве России по боксу среди старших юношей.