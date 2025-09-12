Чемпион Европы по боксу убит в Омске

По информации канала, в гости к 31-летнему спортсмену пришел 23-летний мужчина. Между ними завязался конфликт, в ходе которого, как указано, гость взял ТТ (советский самозарядный пистолет Тульский Токарева, разработанный в 1930 году Федором Токаревым) и выстрелил боксеру в голову. После этого мужчина покинул квартиру и уехал из города.