Разгром принёс Казахстану первого финалиста ЧМ-2025 по боксу

Сегодня также выступили другие боксёры сборной Казахстана: в полуфинал пробились Назым Кызайбай (до 48 кг) и Санжар Ташкенбай (до 50 кг), обеспечив себе как минимум бронзовые медали. Кызайбай победила украинку Анну Охоту, а Ташкенбай взял верх над индийцем Жадумани Сингхом Манденгбамом.