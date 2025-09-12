Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разгром принёс Казахстану первого финалиста ЧМ-2025 по боксу

Казахстанка Аида Абикеева вышла в финал чемпионата мира-2025 по боксу, который проходит в Ливерпуле (Англия), сообщают Vesti.kz.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Depositphotos

В полуфинале в весовой категории до 65 килограммов она одержала победу над ирландкой Грэйнн Мэри Уолш со счётом 5:0.

Абикеева стала первой финалисткой от Казахстана на чемпионате мира по состоянию на 12 сентября.

Сегодня также выступили другие боксёры сборной Казахстана: в полуфинал пробились Назым Кызайбай (до 48 кг) и Санжар Ташкенбай (до 50 кг), обеспечив себе как минимум бронзовые медали. Кызайбай победила украинку Анну Охоту, а Ташкенбай взял верх над индийцем Жадумани Сингхом Манденгбамом.

Не смогла выйти в финал Виктория Графеева, неожиданно уступив в полуфинале весовой категории до 60 килограммов Ребеке Де Лиме Сантос из Бразилии.

В вечерней сессии полуфиналов на ринг поднимутся ещё два представителя Казахстана:

Женщины, +80 кг: Елдана Талипова — Агата Качмарска (Польша), пара № 6.
Мужчины, +90 кг: Айбек Оралбай — Хулио Сезар Ла Крус (Куба), пара № 14.

Отметим, что чемпионат мира-2025 по боксу впервые проходит под эгидой новой организации World Boxing и продлится с 4 по 14 сентября.