Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Райан Гарсия сделал прогноз на бой между Кроуфордом и Канело

Американский боксёр Райан Гарсия высказался о возможном исходе боя между Теренсом Кроуфордом и Саулем «Канело» Альваресом.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Чемпионат.com

Американский боксёр Райан Гарсия высказался о возможном исходе боя между Теренсом Кроуфордом и Саулем «Канело» Альваресом. Он отметил, что уважает стиль Кроуфорда, но считает, что Канело победит.

«Кроуфорд — настоящий пёс!!! Обожаю его бои и уважаю его искусство бокса!!! Но я считаю, что Канело принимает все ставки», — написал Гарсия на своей странице в социальной сети.

Бой Альвареса и Кроуфорда пройдёт в ночь с 13 на 14 сентября на турнире в Лас-Вегасе. На кону будет стоять титул абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе.