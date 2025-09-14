Сборная России стала чемпионом международного турнира по боксу

Правительство Забайкалья сообщало ранее, что за «Евразийский кубок “Даурия” в Чите сразятся более 200 боксеров из России, Кубы, Китая, Сербии, Таиланда, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Бразилии, ЮАР и других стран. В состав сборной России вошли 25 боксеров. Бои проходили в 13 весовых категориях по олимпийской системе, победители получат денежные призы, также наградят тренеров, чьи воспитанники стали чемпионами.