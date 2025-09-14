Переиграл и уничтожил. Кроуфорд разобрал Канело, став абсолютным чемпионом мира

Можно относиться к профессиональному боксу по-разному, но нельзя не признать, что за последние годы индустрия сделала большой шаг вперёд. Ещё 10 лет назад бои за абсолютное чемпионство были редкостью, а сейчас они в порядке вещей. Раньше топовые звёзды из одного дивизиона могли годами вынужденно избегать друг друга: конкурирующие боксёрские организации, промоутеры и телеканалы так отчаянно дрались за свой кусок пирога, что попросту не могли договориться друг с другом. Теперь всё иначе, ведь на рынок бокса зашли арабские промоутеры с очень большими деньгами и, что ещё важнее, с кардинально новым взглядом на спорт.