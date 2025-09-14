Кроуфорд — после победы над Канело: «Сауль — великий чемпион. Снимаю перед ним шляпу. Не знаю, буду ли снова драться»

Канело — великий чемпион. Снимаю перед ним шляпу. Сильный соперник. Испытываю к нему только уважение.
Последний ли это бой в моей карьере? Не знаю. Мне нужно поговорить с командой.
Спасибо фанатам, спасибо ненавистникам. Благодарен и ценю каждого. Рад, что вернусь домой", — сказал абсолютный чемпион мира по боксу Теренс Кроуфорд.
Кроуфорд единогласным решением судей (116−112, 115−113 дважды) победил Сауля Альвареса и стал абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе.
Пережил восемь перестрелок, а мама предлагала соседям по $10 за его избиение. Неуязвимый Теренс Кроуфорд.
Теренс Кроуфорд — первый абсолютный чемпион мира в трех весовых категориях.