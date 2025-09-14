Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кроуфорд — после победы над Канело: «Сауль — великий чемпион. Снимаю перед ним шляпу. Не знаю, буду ли снова драться»

"Хвала Богу. Без него меня бы здесь не было. Бог благословил меня и сотворил это событие. Дело не во мне, а в нем.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

Канело — великий чемпион. Снимаю перед ним шляпу. Сильный соперник. Испытываю к нему только уважение.

Последний ли это бой в моей карьере? Не знаю. Мне нужно поговорить с командой.

Спасибо фанатам, спасибо ненавистникам. Благодарен и ценю каждого. Рад, что вернусь домой", — сказал абсолютный чемпион мира по боксу Теренс Кроуфорд.

Кроуфорд единогласным решением судей (116−112, 115−113 дважды) победил Сауля Альвареса и стал абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе.

Пережил восемь перестрелок, а мама предлагала соседям по $10 за его избиение. Неуязвимый Теренс Кроуфорд.

Теренс Кроуфорд — первый абсолютный чемпион мира в трех весовых категориях.