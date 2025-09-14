История переписана. Выступление Кроуфорда против Канело — восторг

У Канело были удачные моменты, порой он хорошо попадал, однако Кроуфорд удивил и здесь — удары держал, под давлением не ломался, размены принимал. Примерно тогда Альварес, скорее всего, и понял, что придётся соревноваться с Теренсом именно в том, чьи боксёрские навыки лучше. И здесь выступление претендента можно описать словом «восторг». Кроуфорд ничуть не замедлился, не закислился в новом для себя весе, скорость тоже осталась при нём. И при всём этом руки у американца вылетали очень быстро, он начал просто громить Канело на ближней дистанции, которая традиционно комфортна для мексиканца. Однако за счёт быстрых апперкотов и коротких хуков Кроуфорд уверенно переигрывал чемпиона и тут же уходил на дистанцию. Чем дальше заходил бой, тем меньше у Канело оставалось шансов и тем ощутимее становилось преимущество Теренса. В последнем раунде Кроуфорд даже качнул Альвареса, закрепив преимущество.