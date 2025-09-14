Кроуфорд может завершить карьеру после победы над Альваресом

Кроуфорду 37 лет. Минувший бой стал для него первым в карьере во втором среднем весе. До этого он провел 41 бой и победил во всех из них, при этом 31 раз — нокаутом. Американец является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем (2017) и полусреднем (2023) весе. Также Кроуфорд — первый боксер в истории, ставший абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях в «эру четырех поясов».