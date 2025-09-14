Ричмонд
Кроуфорд может завершить карьеру после победы над Альваресом

Кроуфорд после боя с Альваресом заявил, что подумает над завершением карьеры.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Американский боксер Теренс Кроуфорд обсудит с командой возможное завершение карьеры после победы над мексиканцем Саулем Альваресом в поединке за титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Поединок в Лас-Вегасе продлился все 12 раундов и завершился победой Кроуфорда по решению судей. Он завоевал титулы Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super).

«Сауль — великий чемпион. Снимаю перед ним шляпу и испытываю к нему только уважение. Завершение карьеры? Я не знаю, мне нужно встретиться с командой, и мы обсудим этот момент. В любом случае спасибо моим фанатам, спасибо ненавистникам. Я благодарен вам и ценю каждого», — сказал Кроуфорд в интервью после боя.

Кроуфорду 37 лет. Минувший бой стал для него первым в карьере во втором среднем весе. До этого он провел 41 бой и победил во всех из них, при этом 31 раз — нокаутом. Американец является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем (2017) и полусреднем (2023) весе. Также Кроуфорд — первый боксер в истории, ставший абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях в «эру четырех поясов».