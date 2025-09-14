Умер отобравший у Цзю последний чемпионский пояс Рикки Хаттон

Бывший чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO британский боксер Рикки Хаттон был найден мертвым в своем доме в Большом Манчестере, сообщает The Manchester Evening News.
Хаттон умер на 47-м году жизни. В полиции заявили, что обстоятельства его смерти не являются подозрительными. Причина смерти не уточняется.
Боксер планировал в декабре вернуться на ринг.
Последний бой Хаттон провел в 2012 году, проиграв украинцу Вячеславу Сенченко.
Всего на счету Хаттона 45 побед и три поражения в карьере. Помимо Сенченко он проигрывал только Флойду Мейвезеру (2007 год) и Мэнни Пакьяо (2009). В 2005-м Хаттона назвали боксером года The Ring и Американская ассоциация журналистов, пишущих о боксе.
Британец был последним соперником в профессиональной карьере Кости Цзю. В 2005-м Цзю досрочно проиграл британцу и уступил ему свой пояс IBF в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).
Ранее Хаттон неоднократно рассказывал о своих проблемах с психическим здоровьем и наркотиками, а также о нескольких попытках суицида, писало Би-би-си.