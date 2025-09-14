Умер отобравший у Цзю последний чемпионский пояс Рикки Хаттон

Всего на счету Хаттона 45 побед и три поражения в карьере. Помимо Сенченко он проигрывал только Флойду Мейвезеру (2007 год) и Мэнни Пакьяо (2009). В 2005-м Хаттона назвали боксером года The Ring и Американская ассоциация журналистов, пишущих о боксе.