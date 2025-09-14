Иноуэ в пятый раз защитил титул абсолютного чемпиона мира по боксу

На счету Иноуэ 31 победа в 31 бою. Японец ранее был абсолютным чемпионом мира в легчайшем весе (до 53,52 кг), завоевывал пояса в первом наилегчайшем весе (до 48,99 кг) и во втором наилегчайшем весе (до 52,16 кг).