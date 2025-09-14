Иноуэ в пятый раз защитил титул абсолютного чемпиона мира по боксу

Японский боксер Наоя Иноуэ победил узбекистанца Муроджона Ахмадалиева и в пятый раз защитил титул абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе (до 55,22 кг).
Бой прошел в Нагое (Япония) и закончился единогласным решением судей в пользу Иноуэ — 117−111, 118−110, 118−110.
Ахмадалиев с декабря был временным чемпионом WBA. В 2020—2023 годах он владел поясами WBA и IBF в этой категории. Ахмадалиев потерпел второе поражение в карьере при 14 победах (11 нокаутом).
На счету Иноуэ 31 победа в 31 бою. Японец ранее был абсолютным чемпионом мира в легчайшем весе (до 53,52 кг), завоевывал пояса в первом наилегчайшем весе (до 48,99 кг) и во втором наилегчайшем весе (до 52,16 кг).