Кроуфорд: понял, что могу победить Альвареса, когда он подписал контракт

Мы не должны ничего отнимать у него, он был готов на 1000%, но сегодня я был лучшим. Я не говорю, что это был лёгкий вечер, это далеко не так. У вас могло сложиться такое впечатление, но он находится на вершине списка противников", — сказал Кроуфорд на пресс-конференции.