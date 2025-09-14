Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кроуфорд: понял, что могу победить Альвареса, когда он подписал контракт

37-летний непобеждённый американский боксёр-профессионал и абсолютный чемпион в трёх весовых категориях Теренс Кроуфорд отреагировал на свою победу над Саулем Альваресом.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Чемпионат.com

37-летний непобеждённый американский боксёр-профессионал и абсолютный чемпион в трёх весовых категориях Теренс Кроуфорд отреагировал на свою победу над Саулем Альваресом.

"Когда я понял, что могу победить его? Когда он подписал контракт! Канело не такой крепкий парень. Он — мелкий парень в большом весе. Я немного выше его ростом, мои руки длиннее, но его корпус немного шире. В конце боя он был расстроен, это ясно. То, что он пытался сделать, не сработало.

Мы не должны ничего отнимать у него, он был готов на 1000%, но сегодня я был лучшим. Я не говорю, что это был лёгкий вечер, это далеко не так. У вас могло сложиться такое впечатление, но он находится на вершине списка противников", — сказал Кроуфорд на пресс-конференции.