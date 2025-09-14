Казахстан сотворил сенсацию в финале ЧМ-2025 по боксу и завоевал золото

С самого старта спортсменки порадовали публику активным и конкурентным боксом. Первая трёхминутка с небольшим перевесом осталась за Балкибековой — 3:2. Второй отрезок ещё более уверена выиграла казахстанка — 4:1. В третьем раунде Алуа не сбавила темп, не дав сопернице перевернуть исход поединка.