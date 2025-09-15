Конор передумал баллотироваться на пост президента Ирландии: «Это было непростое решение, но на данный момент оно правильное»

Бил Роналду? Провоцировал веганов? Тест о Коноре, который идет в президенты.
Конор Макгрегор: «Я точно подерусь на турнире в Белом доме. Это мое событие, без вариантов».
«Тщательно обдумав и обсудив с семьей, я снимаю свою кандидатуру с президентской гонки. Это было непростое решение, но на данный момент оно правильное», — заявил экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.
