Конор передумал баллотироваться на пост президента Ирландии: «Это было непростое решение, но на данный момент оно правильное»

«Тщательно обдумав и обсудив с семьей, я снимаю свою кандидатуру с президентской гонки. Это было непростое решение, но на данный момент оно правильное», — заявил экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

Бил Роналду? Провоцировал веганов? Тест о Коноре, который идет в президенты.

Конор Макгрегор: «Я точно подерусь на турнире в Белом доме. Это мое событие, без вариантов».