Можно ли стать более великим? Что дальше для Теренса Кроуфорда

Есть и экзотический вариант. Незадолго до боя с Канело противостояние с Кроуфордом вдруг начал раскачивать чемпион UFC Илия Топурия, пообещавший уложить Теренса с первого касания. Кроуфорд в ответ заявил, что, скорее всего, испано-грузинский боец просто был пьян. Вроде бы тема с очным боем остановилась на этой пикировке, однако потом Теренс вышел в ринг под ту же песню, под которую выходит на свои бои Топурия, и подарил всем новый повод для домыслов насчёт их очного поединка. Разумеется, это могло быть и чистой случайностью, как и говорил Кроуфорд, но совсем исключать вариант боя с Илиёй тоже не стоит. Пускай это и крайне маловероятно. Топурия — самая большая звезда UFC, и хотя бы с точки зрения имени это достаточно интересный для Теренса бой. К тому же на бумаге противостояние будет лёгким для американца.