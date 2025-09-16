«Я пришел починить бокс». Первый турнир Даны Уайта — успех или провал?

Послушайте, когда я говорю о желании заняться боксом и попытаться починить его, то в моих словах не стоит искать ни эгоизм, ни высокомерие. Но бокс сломался. Я соперничаю с НФЛ, с НБА, с крупными киностудиями. То, что привлекает ваше внимание в субботу вечером — моя работа. В боксе же всё по-другому. Я занимаюсь этим бизнесом уже 25 лет, а 26-й станет для меня первым в боксе. Конечно, мне предстоит соперничать с Эдди Хирном и Фрэнком Уорреном, однако я с нетерпением жду этого вызова".