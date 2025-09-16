Больше никаких титульников? С кем теперь биться Канело

А вот с именами туго, хотя и до Кроуфорда оппозиция у Альвареса была не то чтобы выдающаяся. Сауль давно в той стадии карьеры, когда он способен в одиночку привлекать внимание — хоть против Эдгара Берланги, хоть против Джона Райдера. В данном случае важно определиться с весовой категорией и будет ли на кону пояс, потому что пока сложно представить, чтобы Канело дрался не в титульном поединке. Хотя, может, такова новая реальность. Во втором среднем весе сейчас новый король, в реванше с которым смысла нет. В полутяжёлый идти смысла тоже нет — Альварес и во втором среднем весе не особо габаритен, а там будет уступать ещё сильнее. Да, вполне можно задуматься о реванше с Дмитрием Биволом, правда, чисто стилистически это карьерное самоубийство от Сауля, потому что лучше, чем в первом бою, он не выступит. А мы помним, что и там этого не хватило. Тут есть риск впервые в карьере выйти на серию поражений.