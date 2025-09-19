Ричмонд
Тим Цзю обратился к фанатам после неудачной серии поединков

Австралийский боксёр Тим Цзю высказался о своих следующих шагах в карьере.

"Мне хочется сделать официальное заявление до того, как это станет достоянием общественности. У меня было время подумать после последнего боя, у меня всё ещё есть огонь внутри. Я уверен, что следующая часть моего путешествия будет лучшей. Это более взрослая, более умная, более терпеливая версия Тима Цзю.

Я хочу внести изменения в свою команду, добавить в неё несколько новых лиц, чтобы меня поддержали в своей следующей главе. Я вскоре раскрою больше деталей. Но мне хотелось бы, чтобы мои поклонники сначала узнали об этом от меня. Всё лучшее впереди", — написал Тим Цзю в своих социальных сетях.

В последнем поединке Тимофей техническим нокаутом проиграл чемпиону WBC в первом среднем весе (до 69,9 кг) американцу Себастьяну Фундоре.