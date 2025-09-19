Майк Тайсон: заработал больше денег в 50 лет, чем в 20

«Мой сын, которому 14 лет, спросил у меня, почему я это делаю. На мгновение я не знал, что ответить. И мне стало грустно. Я сказал: “Потому что я лучший, кто когда-либо это делал”. Он не понял. Но я добавил, что это всё, что я умею. Я заработал больше денег в 50 лет, чем в 20. А в 50 лет я провёл, кажется, всего четыре боя», — приводит слова Майка Тайсона Talksport.