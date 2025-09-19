Ричмонд
Мексиканского боксера нашли мертвым в канаве

В Мексике 21-летнего боксера Меркадо Кабреру нашли мертвым в придорожной канаве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Мексиканский боксер Хесус Меркадо Кабрера найден мертвым в придорожной канаве на шоссе, ведущем к заливу Санта-Клара, в пустынной местности на границе между штатами Сонора и Нижняя Калифорния, сообщает Marca.

По информации источника, тело спортсмена было завернуто в простыню и обмотано упаковочной лентой. Меркадо Кабреру смогли опознать по татуировкам. Генеральная прокуратура штата Сонора начала расследование.

Меркадо Кабрере был 21 год, на его счету в профессиональном боксе было 7 побед, 9 поражений и 1 ничья. На 27 сентября у него был запланирован бой против Адриана Руиса в Эрмосильо (штат Сонора).