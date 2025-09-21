Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кроуфорд отказался от титула в первом среднем весе

37-летний новоиспечённый абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе (до 76,2 кг) американец Терренс Кроуфорд официально освободил титул WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг).

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Чемпионат.com

37-летний новоиспечённый абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе (до 76,2 кг) американец Терренс Кроуфорд официально освободил титул WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг). Теперь единственным чемпионом организации в этой категории признан немец Абасс Барау. Об этом сообщает пресс-служба WBA.

Кроуфорд завоевал титул WBA в августе 2024 года, победив Исраила Мадримова. Позже ему было предоставлено право подняться в весе ради боя с Саулем Альваресом, где он стал суперчемпионом WBA в категории до 76,2 кг. Барау ранее владел временной версией титула, а после перехода Кроуфорда был утверждён полноправным чемпионом.