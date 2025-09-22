Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гамрот — Оливейре: «Слышал, ты беспокоишься о моем стиле, несмотря на то, что у тебя позади полный тренировочный лагерь. У меня его не было, но я все еще готов выйти в клетку»

"Слышал, что ты беспокоишься о моем стиле, несмотря на то, что у тебя позади полный тренировочный лагерь. У меня его не было, но я все еще готов выйти в клетку. Осталось две недели, чтобы подготовиться.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

«Слышал, что ты беспокоишься о моем стиле, несмотря на то, что у тебя позади полный тренировочный лагерь. У меня его не было, но я все еще готов выйти в клетку. Осталось две недели, чтобы подготовиться. Я уже начал этим заниматься. Никаких оправданий, давай сделаем это», — написал в соцсетях боец UFC Матеуш Гамрот.

Напомним, Рафаэль Физиев получил травму и снялся с поединка против Оливейры. Гамрот готов заменить азербайджанца.

Оливейра раскритиковал бойцов UFC: «Видел, как некоторые говорят, что хотят драться на UFC Rio. Но когда им звонят, то у них болит живот, сломан палец и т.д.».

Гамрот — Оливейре: «Я прямо сказал UFC, что хочу встретиться с тобой лицом к лицу на твоей родине».