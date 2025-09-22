«Мир будет рад». Сергей Ковалёв выступил за организацию боя Кроуфорд — Бивол

«Кого бы я хотел увидеть следующим против Кроуфорда? Бивола! Было бы очень интересно увидеть этот бой. Я болею за обоих. Поединок покажет, кто является лучшим, давайте устроим этот бой. Я считаю, что мир будет рад увидеть его», — сказал Ковалёв в интервью YouTube-каналу Seconds Out.