Перейра — об Анкалаеве: «Дерьмовый чемпион. Он трус»

Перейра утверждает, что дагестанец избегал встречи с ним в центре по подготовке спортсменов UFC.

Источник: Спортс"

«Он придурок. Дерьмовый чемпион. Знаю, что это грубо, но это так. Знаете, почему? Не из-за того, что он говорит, а из-за того, что прячется. Он показал, что он трус. Посмотрим. Сейчас он спрятался. Но скоро нас двоих запрут в клетке. Ему придется перелезть через стенку», — сказал экс-чемпион UFC Алекс Перейра.

Напомним, Анкалаев и Перейра подерутся в главном событии UFC 320. Турнир состоится в ночь на 5 октября в Лас-Вегасе.

Главные бои осени в ММА — лучшее время, чтобы полюбить единоборства.

UFC 320: Анкалаев против Перейры, Двалишвили подерется с Сэндхагеном и другие бои.