Перейра — об Анкалаеве: «Дерьмовый чемпион. Он трус»

«Он придурок. Дерьмовый чемпион. Знаю, что это грубо, но это так. Знаете, почему? Не из-за того, что он говорит, а из-за того, что прячется. Он показал, что он трус. Посмотрим. Сейчас он спрятался. Но скоро нас двоих запрут в клетке. Ему придется перелезть через стенку», — сказал экс-чемпион UFC Алекс Перейра.