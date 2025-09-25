Владимир Кличко будет баллотироваться на пост президента World Boxing — источник

Весной 2025 года Международный олимпийский комитет (МОК) единогласно утвердил включение бокса в программу Олимпийских игр 2028 года. В феврале МОК временно признал World Boxing международной организацией, управляющей боксом на мировом уровне. World Boxing должна стать заменой Международной ассоциации бокса (IBA), которая была исключена из олимпийского движения в июне 2023 года.