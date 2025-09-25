Ричмонд
Владимир Кличко будет баллотироваться на пост президента World Boxing — источник

Бывший чемпион в супертяжелом весе Владимир Кличко будет участвовать в выборах президента World Boxing, сообщает Inside The Games.

Источник: Getty Images

Нынешний глава организации любительского бокса Борис ван дер Ворст не будет баллотироваться на второй срок.

Помимо Кличко, на пост президента будут баллотироваться бывший чемпион мира в среднем весе, а ныне президент олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин и президент Греческой боксерской федерации Харис Мариолис.

Выборы президента World Boxing пройдут в ноябре. Окончательный список кандидатов будет опубликован не менее чем за 30 дней до голосования.

Весной 2025 года Международный олимпийский комитет (МОК) единогласно утвердил включение бокса в программу Олимпийских игр 2028 года. В феврале МОК временно признал World Boxing международной организацией, управляющей боксом на мировом уровне. World Boxing должна стать заменой Международной ассоциации бокса (IBA), которая была исключена из олимпийского движения в июне 2023 года.