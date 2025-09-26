Алимханулы нашли альтернативный бой против абсолютного чемпиона

По информации источника, у Алимханулы останется только один потенциальный бой в среднем весе, если не состоится встреча с обладателем титула WBC в среднем весе доминиканцем Карлосом Адамесом (24−1−1, 18 КО).
«Если бой с Адамесом не состоится, то я думаю, это единственный бой (с Кроуфордом), который имеет смысл для Жанибека в весовой категории до 160 фунтов (средний дивизион)», — отмечает Don Narices Rotas.
Ранее Алимханулы вызвал Теренса Кроуфорда (42−0, 31 КО) на бой.
Напомним, 13 сентября Кроуфорд поднялся на два дивизиона и победил судейским решением Сауля Канело Альвареса (63−3−2, 39 КО), отобрав у мексиканца звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.
Алимханулы в последний раз боксировал 5 апреля в Астане, где в пятом раунде нокаутировал француза конголезского происхождения Анауэля Нгамиссенге (14−1, 9 КО) и успешно защитил свои титулы.