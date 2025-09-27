Новая команда — новая жизнь. Тим Цзю наконец-то решился на важные изменения

На вопрос о том, сожалеет ли о чём-то менеджер, он ответил, что нет: «Невероятно горжусь тем, чего мы достигли. Из парня, который просто хотел стать чемпионом Австралии, мы сделали того, кто выиграл титул чемпиона мира, он финансово обеспечен, так что я очень горжусь. Да, всегда найдутся критики, но это на нас не влияет. Задача менеджера — вывести бойца на нужный уровень. Да, бои Тима против мировой элиты не принесли результата, однако мы довели его до этих боёв. Я не вмешиваюсь в то, что происходит на ринге, я заключаю сделки. Остальные вопросы — к тренерам, к Игорю. Как он отреагировал на новости? Он, как и все, немного шокирован, но об этом лучше говорить с ним».