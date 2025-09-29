Ричмонд
Умерла трехкратная чемпионка мира по боксу Ирина Синецкая

Трехкратная чемпионка мира по боксу Ирина Синецкая умерла в возрасте 46 лет.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Трехкратная чемпионка мира Ирина Синецкая скончалась в возрасте 46 лет, сообщается в Telegram-канале Федерации бокса России (ФБР).

Причины смерти спортсменки не уточняются.

«Синецкая была самой титулованной спортсменкой в женском боксе. Ее уход — большая утрата для всей боксерской семьи. Тяжело и горько осознавать, что ее больше нет с нами. Глубокие соболезнования родным и близким Ирины Владимировны. Память о ней навсегда останется с нами», — говорится в сообщении федерации.

Синецкая также пять раз становилась чемпионкой Европы и 11 раз побеждала на чемпионатах России.