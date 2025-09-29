Хабиб — об Анкалаеве: «Он продолжает совершенствоваться и подниматься на вершину, чтобы стать лучшим бойцом в истории России. Верю, что у него есть навыки для этого»

Напомним, в ночь на 5 октября в Лас-Вегасе состоится реванш Алекса Перейры и Анкалаева.
Магомед Анкалаев: «Реванш — это не шанс Перейры исправиться, а моя возможность его финишировать».
Магомед Анкалаев: «Думаю, что отключу Перейру в реванше. Он уже старый, на закате. Выходит, чтобы заработать».
