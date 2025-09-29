Ричмонд
Хабиб — об Анкалаеве: «Он продолжает совершенствоваться и подниматься на вершину, чтобы стать лучшим бойцом в истории России. Верю, что у него есть навыки для этого»

«Он уже один из лучших, кто когда-либо делал это в России. Магомед продолжает совершенствоваться и подниматься на вершину, чтобы стать лучшим в истории. Я действительно верю, что у него есть навыки для этого», — сказал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

Напомним, в ночь на 5 октября в Лас-Вегасе состоится реванш Алекса Перейры и Анкалаева.

Магомед Анкалаев: «Реванш — это не шанс Перейры исправиться, а моя возможность его финишировать».

Магомед Анкалаев: «Думаю, что отключу Перейру в реванше. Он уже старый, на закате. Выходит, чтобы заработать».

