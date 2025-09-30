Экс-чемпион мира по боксу Альварес перенес операцию, пишут СМИ

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Бывший абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес перенес операцию на локте, сообщает ESPN.
По данным источника, Альвареса на протяжении нескольких недель беспокоили боли в локте. Возвращение спортсмена на ринг ожидается не ранее второго квартала 2026 года. Период восстановления займет не менее двух месяцев, а к полноценным тренировкам боксер сможет приступить через 12−15 недель. Следующий бой Альвареса, согласно ранее объявленному графику, был запланирован на февраль. Всего по контракту с саудовским промоутером Турки Аль аш-Шейхом у него осталось два поединка.
Мексиканец перенес третью операцию за профессиональную карьеру, которая началась в 2005 году. Ранее он уже подвергался хирургическим вмешательствам на правом колене в 2018-м и левом запястье в 2022-м.
Альваресу 35 лет. На его счету 68 поединков, он одержал 63 победы (39 — нокаутом), трижды проиграл и дважды бои с его участием заканчивались ничьей. В ночь на 14 сентября по московскому времени Альварес проиграл американцу Теренсу Кроуфорду и лишился звания абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), которое он удерживал с ноября 2021 года.