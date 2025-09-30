Экс-чемпион мира по боксу Альварес перенес операцию, пишут СМИ

По данным источника, Альвареса на протяжении нескольких недель беспокоили боли в локте. Возвращение спортсмена на ринг ожидается не ранее второго квартала 2026 года. Период восстановления займет не менее двух месяцев, а к полноценным тренировкам боксер сможет приступить через 12−15 недель. Следующий бой Альвареса, согласно ранее объявленному графику, был запланирован на февраль. Всего по контракту с саудовским промоутером Турки Аль аш-Шейхом у него осталось два поединка.