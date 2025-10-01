Арман Царукян подерется с Дэном Хукером 22 ноября в Катаре

Бой пройдет 22 ноября в Катаре.
В последний раз Царукян дрался в апреле-2024, когда победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей. В январе он снялся с титульного боя против Ислама Махачева.
Главные бои осени — они влюбят вас в ММА.
Арман Царукян проведет следующий поединок против шестого номера рейтинга UFC Дэна Хукера.
