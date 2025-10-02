Головкин претендует на включение в Международный зал славы бокса

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Казахстанский боксер Геннадий Головкин стал кандидатом на введение в Международный зал славы бокса (IBHOF) в 2026 году, сообщает портал BoxingScene со ссылкой на слова исполнительного директора организации Эдварда Брофи.
Помимо Головкина, в список претендентов вошли американец Вернон Форрест, бывший чемпион в полусредней и первой средней весовых категориях, а также ирландец Стивен Коллинз, который одновременно владел титулами Всемирной боксерской организации (WBO) в среднем и полутяжелом весе и ни разу не проигрывал в статусе чемпиона.
Бюллетени для голосования, в котором принимают участие члены Ассоциации пишущих о боксе журналистов Америки и историки бокса из разных стран, были разосланы 1 октября. Результаты будут опубликованы в начале декабря.
«Ежегодная рассылка бюллетеней — это особое время для бокса. Зал славы и мировое боксерское сообщество с нетерпением ждут результатов, которые определят, кто пополнит список бессмертных боксеров», — заявил Брофи.
Головкину 43 года. На его счету 42 победы (37 нокаутом), два поражения и одна ничья на профессиональном ринге. На протяжении карьеры он владел поясами Всемирной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской организации (IBO). Также на его счету серебро Олимпийских игр 2004 года. В феврале он был избран избран президентом Национального олимпийского комитета Казахстана. В сентябре Головкин возглавил олимпийскую комиссию международной федерации World Boxing. В его обязанности будет входить контроль процесса восстановления бокса в программе Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.