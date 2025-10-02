Головкин претендует на включение в Международный зал славы бокса

Головкину 43 года. На его счету 42 победы (37 нокаутом), два поражения и одна ничья на профессиональном ринге. На протяжении карьеры он владел поясами Всемирной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской организации (IBO). Также на его счету серебро Олимпийских игр 2004 года. В феврале он был избран избран президентом Национального олимпийского комитета Казахстана. В сентябре Головкин возглавил олимпийскую комиссию международной федерации World Boxing. В его обязанности будет входить контроль процесса восстановления бокса в программе Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.