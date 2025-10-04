Усман Нурмагомедов — о победе над Хьюзом: «Хотите сказать, что и этот бой был близким?! Чувствую, что забрал каждый раунд»

"Невероятные ощущения. Благодарю за поддержку. Я чувствую, как вы поддерживаете меня, как вы поддерживаете нашу команду. Очень рад, что стал чемпионом на глазах отца. Хочу посвятить эту победу ему.
Вы хотите сказать, что и этот бой был близким?! Чувствую, что забрал каждый раунд. Но это был очень тяжелый поединок. И соперник был тоже очень жестким", — сказал чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов.
Бойцы уже встречались ранее. Первый бой между Нурмагомедовым и Хьюзом состоялся в январе — тогда россиянин победил решением большинства судей.
PFL Champions Series 3: реванш Нурмагомедова и Хьюза, Андерсон победил Ягшимурадова.
Усман — принц клана Нурмагомедовых. И в этом его проблема.