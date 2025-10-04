Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Усман Нурмагомедов — о победе над Хьюзом: «Хотите сказать, что и этот бой был близким?! Чувствую, что забрал каждый раунд»

Реванш между Нурмагомедовым и Полом Хьюзом возглавил турнир PFL Champions Series 3, который состоялся 3 октября в Дубае. Нурмагомедов победил единогласным решением судей.

Календарь боев MMA и все о бойцах

"Невероятные ощущения. Благодарю за поддержку. Я чувствую, как вы поддерживаете меня, как вы поддерживаете нашу команду. Очень рад, что стал чемпионом на глазах отца. Хочу посвятить эту победу ему.

Вы хотите сказать, что и этот бой был близким?! Чувствую, что забрал каждый раунд. Но это был очень тяжелый поединок. И соперник был тоже очень жестким", — сказал чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов.

Бойцы уже встречались ранее. Первый бой между Нурмагомедовым и Хьюзом состоялся в январе — тогда россиянин победил решением большинства судей.

PFL Champions Series 3: реванш Нурмагомедова и Хьюза, Андерсон победил Ягшимурадова.

Усман — принц клана Нурмагомедовых. И в этом его проблема.

Узнать больше по теме
Биография Усмана Нурмагомедова: карьера и личная жизнь бойца Bellator и PFL
Усман Нурмагомедов — один из самых перспективных спортсменов смешанного стиля из России. Это непобежденный в Bellator боец, которого многие уже ждут в UFC. Пока в его биографии есть только один чемпионский пояс, и в нашем материале мы расскажем, как он пришел к доминированию в одной из самых раскрученных лиг мира.
Читать дальше